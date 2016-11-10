Голова міненерго РФ збирається зустрітися з М.Шефчовичем у листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Зустріч із заступником голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марошем Шефчовичем відбудеться в листопаді, проте поки точна дата не визначена. Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Зараз поки точної дати немає, ми узгоджуємо дату (зустрічі з Марошем Шефчовичем - ред.). У листопаді місяці (відбудеться)", - сказав міністр.
Регулярні тристоронні консультації між Росією, ЄС і Україною про постачання газу в Україну і транзиту в Європу почалися в травні 2014 року, після того, як Росія скасувала знижку на газ для України. Влітку 2014 року "Газпром" перейшов на режим поставок за передоплатою.