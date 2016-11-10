Председатель Минэнерго РФ собирается встретиться с М.Шефчовичем в ноябре

"Сейчас пока точной даты нет, мы согласовываем дату (встречи с М.Шефчовичем - ред.). в ноябре месяце (состоится)", - сказал министр.

Регулярные трехсторонние консультации между Россией, ЕС и Украиной о поставках газа в Украину и транзита в Европу начались в мае 2014 года, после того, как Россия отменила скидку на газ для Украины. Летом 2014 года "Газпром" перешел на режим поставок по предоплате.