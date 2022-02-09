Голова дипломатії ЄС Боррель сумнівається у можливості вторгнення Росії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель не вважає за можливе вторгнення Росії в Україну. Про це він заявив у вівторок, 8 лютого, на заході, який проводило посольство Франції в США, пише УНН.
Цитата:
“Я б не сказав, що ми стоїмо на краю повномасштабної війни у стилі Другої світової. Тому що я не вірю, що Росія вторгнеться в Україну — як Гітлер вторгся до Радянського Союзу 1941 року”, — заявив Боррель, якого цитує DW.
Боррель назвав конфлікт навколо України "найкритичним моментом з часу холодної війни". На його думку, Москва чинить тиск на Київ з метою створити привід "сісти та поговорити" про те, що для неї важливо, тобто брати участь у переговорах щодо безпеки в Європі.
Доповнення
Раніше Боррель заявив, що будь-яка дискусія щодо України в межах діалогу з безпеки з Росією потребує присутності Києва за столом переговорів.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.