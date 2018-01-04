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Главу Intel запідозрили у продажу акцій компанії через уразливість процесорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Глава Intel Брайан Кржаніч продав значний пакет акцій компанії, котрі належали йому, знаючи про виявлену критичну вразливість процесорів її виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Business Insider.

Главу Intel запідозрили у продажу акцій компанії через уразливість процесорів

Кржаніч в кінці листопада продав майже весь пакет акцій Intel, що належав йому, отримавши 24 мільйони доларів США, повідомляє видання. У глави компанії залишилося лише 250 тисяч акцій — мінімум, яким він зобов’язаний володіти відповідно до контракту.

На момент проведення операції керівництво Intel вже знало про виявлену в процесорах вразливість. Google, чиї фахівці виявили вразливість, повідомив про неї виробників процесорів, включаючи Intel, в червні, щоб дати їм час розробити методи захисту. При цьому широкого розголосу інформація про уразливість отримала лише на початку січня.

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У свою чергу в компанії Intel підкреслили, що продаж Кржанічем його акцій ніяк не пов’язаний з виявленою вразливістю. Угода, заявив офіційний представник компанії, проводилася в рамках заздалегідь затвердженого плану. При цьому видання звертає увагу на той факт, що план з продажу акцій був представлений Кржанічем Комісії з цінних паперів і бірж 30 жовтня, коли Intel вже знала про вразливість.

Нагадуємо, корпорація Google в 2016 році перевела 15,9 млрд євро (19,2 млрд доларів) на рахунок офшорної фірми, зареєстрованої на Бермудських Островах, для уникнення сплати багатомільярдних податків за допомогою легальної схеми.

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