Google у 2016-му році вивела в офшори понад 19 млрд дол. - ЗМІ

КИЇВ. 4 січня. УНН. Корпорація Google в 2016 році перевела 15,9 млрд євро (19,2 млрд доларів) на рахунок офшорної фірми, зареєстрованої на Бермудських Островах, для уникнення сплати багатомільярдних податків за допомогою легальної схеми. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на документи, передані компанією в Нідерландську торговельну палату, передає УНН.