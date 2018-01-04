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Google у 2016-му році вивела в офшори понад 19 млрд дол. - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Корпорація Google в 2016 році перевела 15,9 млрд євро (19,2 млрд доларів) на рахунок офшорної фірми, зареєстрованої на Бермудських Островах, для уникнення сплати багатомільярдних податків за допомогою легальної схеми. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на документи, передані компанією в Нідерландську торговельну палату, передає УНН.

Google у 2016-му році вивела в офшори понад 19 млрд дол. - ЗМІ

Повідомляють, що для звільнення від оподаткування більшої частини міжнародного прибутку, Google використовує дві схеми, що мають неформальну назву “подвійний ірландський і нідерландський сендвіч”.

Зокрема, через ірландську “дочку” корпорація переводить прибутки на рахунок “фірми-поштової скриньки” в Нідерландах, звідки кошти надходять в офшорну компанію на Бермудах, яка належить іншій зареєстрованій в Ірландії компанії.

За даними ЗМІ, обсяг виведених подібним способом коштів у 2016 році є на 7% вищою, аніж рік до цього (2015 році).

“Ми сплачуємо всі податки і дотримуємося податкового законодавства у кожній країні, де ми працюємо в усьому світі. Ми як і раніше прагнемо допомагати розвивати онлайн-екосистему”, — заявив представник компанії Google.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Google і Facebook контролюють 84% світового ринку цифрової реклами

За даними американських фінансових звітів, глобальна ефективна ставка податку Google в 2016 році склала 19,3 відсотка, що частково досягнуто завдяки тому, що більшість її міжнародного прибутку було перенесено на базу Бермудських островів.

Компанія Google Ireland Ltd. збирає більшу частину прибутку від міжнародної реклами компанії, а потім передає ці кошти нідерландським філіям Google Netherlands Holdings BV. Дочірня компанія Google у Сінгапурі, яка збирає більшу частину доходу компанії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, те ж саме.

Далі голландська компанія переводить ці гроші на компанію Google Ireland Holdings Unlimited, яка має право ліцензувати інтелектуальну власність пошукового гіганта за межами США. Ця компанія розташована в Бермудських островах, у якої немає податку на прибуток підприємств.

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