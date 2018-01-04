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Google в 2016 году вывела в оффшоры более 19 млрд долл. - СМИ

Киев • УНН

 • 12116 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Корпорация Google в 2016 году перевела 15,9 млрд евро (19,2 млрд долларов) в счет оффшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских островах, во избежание уплаты многомиллиардных налогов с помощью легальной схемы. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на документы, переданные компанией в Нидерландскую торговую палату, передает УНН.

Google в 2016 году вывела в оффшоры более 19 млрд долл. - СМИ

Сообщается, что для освобождения от налогообложения большей части международной прибыли, Google использует две схемы, которые имеют неформальное название "двойной ирландский и нидерландский сэндвич".

В частности, из ирландской "дочки" корпорация переводит прибыли на счет "фирмы-почтового ящика" в Нидерландах, откуда средства поступают в оффшорную компанию на Бермудах, принадлежащей другой зарегистрированной в Ирландии компании.

По данным СМИ, объем выведенных подобным способом средств в 2016 году является на 7% выше, чем год до этого (2015 г.).

"Мы платим все налоги и соблюдаем налоговое законодательства в каждой стране, где мы работаем во всем мире. Мы по-прежнему стремимся помогать развивать онлайн-экосистему", - заявил представитель компании Google.

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По данным американских финансовых отчетов, глобальная эффективная ставка налога Google в 2016 году составила 19,3 процента, что частично достигнуто благодаря тому, что большинство ее международной прибыли было перенесено на базу Бермудских островов.

Компания Google Ireland Ltd. собирает большую часть прибыли от международной рекламы компании, а затем передает эти средства нидерландским филиалам Google Netherlands Holdings BV. Дочерняя компания Google в Сингапуре, которая собирает большую часть дохода компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то же самое.

Далее голландская компания переводит эти деньги на компанию Google Ireland Holdings Unlimited, которая имеет право лицензировать интеллектуальную собственность поискового гиганта за пределами США. Эта компания расположена в Бермудских островах, где нет налога на прибыль предприятий.

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