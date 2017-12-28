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Google створив штучний інтелект, який "говорить" людською мовою

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Google розробила просунутий синтезатор мови нового покоління Tacotron 2, що заснований на нейромережі і здатний говорити із тембром, ритмом вимовою, яка не відрізняється від людської мови, передає УНН з посиланням на TechCrunch.

Google створив штучний інтелект, який "говорить" людською мовою

Алгоритм Tacotron 2, який представлений командою розробників Google за участю Джонатана Шена, працює на основі двох нейронних мереж.

Друкована версія конвертується в спеціальну Tacotron-спектрограмму, в якій розподіляються ритм і наголоси, а слова генеруються в аналогу WaveNet. Крім того, додана система збору даних для навчання нейромережі.

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Аудіозапис справді схожий на мову живої людини. Темп мовлення звучить досить переконливо, а основні затримки відбуваються на словах з незвичайною вимовою. Щоправда, частина слухачів у коментарях стверджує, що деякі слова система вимовляє "ламано".

Зразки роботи Tacorton 2 можна прослухати на офіційному сайті Google. Ця технологія, швидше за все, одразу почне використовуватися в продуктах компанії.

Однією з основних проблем нового алгоритму є відсутність регулювання тону мови. Не можна передбачити, яка фраза буде виголошена піднесено, а яка — грубо.

Повідомляється, що Tacotron 2 працює ефективніше за своїх попередників Tacotron і WaveNet. Попередні системи генерації мови мали ряд істотних недоліків. WaveNet видавала дуже різкі звуки. Tacotron не міг видавати повноцінний "мовний продукт".

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