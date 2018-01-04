Главу Intel заподозрили в продаже акций компании через уязвимость процессоров

Кржанич в конце ноября продал почти весь пакет акций Intel, принадлежавший ему, получив 24 миллиона долларов США, сообщает издание. У главы компании осталось лишь 250 тысяч акций — минимум, которым он обязан владеть соответствии с контрактом.

На момент проведения операции руководство Intel уже знало об обнаруженной в процессорах уязвимости. Google, чьи специалисты обнаружили уязвимость, сообщил о ней производителей процессоров, включая Intel, в июне, чтобы дать им время разработать методы защиты. При этом широкую огласку информация об уязвимости получила лишь в начале января.

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В свою очередь в компании Intel подчеркнули, что продажа Кржаничем его акций никак не связана с выявленной уязвимостью. Сделка, заявил официальный представитель компании, проводилась в рамках заранее утвержденным планом. При этом издание обращает внимание на тот факт, что план по продаже акций был представлен Кржаничем Комиссии по ценным бумагам и биржам 30 октября, когда Intel уже знала об уязвимости.

Напоминаем, корпорация Google в 2016 году перевела 15,9 миллиардов евро (19,2 миллиардов долларов) в счет оффшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских островах, во избежание уплаты многомиллиардных налогов с помощью легальной схемы.