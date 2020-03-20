Глава Всесвітньої продовольчої програми заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Глава Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Біслі заразився коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-реліз організації.
"Кілька годин тому я отримав підтвердження після тестування, що я заражений COVID-19. Я відчув нездужання на минулих вихідних після повернення додому в США з офіційної поїздки в Канаду. Завчасно п'ять днів тому я прийняв рішення самоізолюватись", - йдеться в повідомленні.
Керівник ВПП запевнив, що почувається добре.
Нагадаємо, через коронавірус Трамп вирішив провести саміт G7 по відеозв'язку.