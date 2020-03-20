Глава Всемирной продовольственной программы заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз организации.
"Несколько часов назад я получил подтверждение после тестирования, что я заражен COVID-19. Я почувствовал недомогание на прошлых выходных после возвращения домой в США из официальной поездки в Канаду. Заблаговременно пять дней назад я принял решение самоизолироваться", - говорится в сообщении.
Руководитель ВПП заверил, что чувствует себя хорошо.
Напомним, из-за коронавируса Трамп решил провести саммит G7 по видеосвязи.