Из-за коронавируса Трамп решил провести саммит G7 по видеосвязи
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп из-за эпидемии нового коронавируса отменит очную встречу лидеров G7 — вместо этого июньский саммит пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Такое решение принято для того, чтобы каждая страна могла сосредоточить все свои ресурсы на борьбе с распространением коронавируса, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
Белый дом уже оповестил других членов G7 о том, что для сохранения тесного взаимодействия президент организует встречу с лидерами в формате видеоконференции также в апреле и мае.
Напомним, Саудовская Аравия созывает G20 из-за ситуации с коронавирусом в мире.