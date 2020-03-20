Через коронавірус Трамп вирішив провести саміт G7 по відеозв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп через епідемію нового коронавірусу скасує очну зустріч лідерів G7 - замість цього червневий саміт відбудеться в форматі відеоконференції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Таке рішення прийнято для того, щоб кожна країна могла зосередити всі свої ресурси на боротьбу з поширенням коронавірусу, заявив заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір.
Білий дім вже сповістив інших членів G7 про те, що для збереження тісної взаємодії президент організовує зустріч з лідерами в форматі відеоконференції також в квітні і травні.
Нагадаємо, Саудівська Аравія скликає G20 через ситуацію з коронавірусом у світі.