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Глава Пентагону розповів про майбутню зустріч у США з міністром оборони Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Зустріч глави Пентагону Джеймса Меттіса та міністра оборони Китаю Вей Фенхе відбудеться в США на наступному тижні. Про це Меттіс повідомив у вівторок, виступаючи у вашингтонському Інституті світу, передає УНН.

Він розповів, що “зустрічався зі своїм колегою в Пекіні та Сінгапурі 10 днів тому”. “Він буде тут через тиждень, щоб продовжити розпочатий діалог”, — зазначив Меттіс.

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“Я думаю, що через 50 років нас будуть найбільше пам’ятати за те, як ми створили умови для позитивних відносин із Китаєм. Ми шукаємо сфери, в яких можемо співпрацювати, ми співпрацюємо там, де це можливо”, — сказав він, навівши як приклад резолюцію ООН щодо КНДР. “Але ми будемо протистояти їм там, де повинні, наприклад, у навігації у міжнародних водах”, — заявив Меттіс.

Глава Пентагону знаходився в КНР з 26 по 28 червня. Це був перший візит міністра оборони США до Китаю з 2014 року. Меттіс під час переговорів у Пекіні передав своєму колезі запрошення відвідати у цьому році США з офіційним візитом.

Як раніше інформував УНН, Міністерство юстиції США пред’явило звинувачення в промисловому шпигунстві декільком співробітникам розвідслужб Китаю, а також працюючим на них особам, які займалися кіберзламом, у тому числі американських авіабудівних компаній.

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