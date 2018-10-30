Мін'юст США пред'явив декільком громадянам Китаю звинувачення в промисловому шпигунстві

Як зазначається, мова як мінімум про Чжа Жон і Чай Мен, які здійснювали злочинну діяльність від імені міністерства державної безпеки провінції Цзянсу (підрозділ міністерства державної безпеки КНР) та їх спільників-хакерів — Чжан Чжан Гуей, Лю Чуньлян, Чжуан Сяовей і Ма Чжіці. Їм інкримінується крадіжка технологій для виробництва турбореактивних двоконтурних авіадвигунів, які використовуються в пасажирських літаках американського і європейського виробництва.

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Окремі звинувачення в кіберзламах неназваної технологічної компанії зі штаб-квартирою в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) пред’явлені двом громадянам КНР Чжан Чжан Гуей і Лі Сяо.

Як раніше інформував УНН, Міністерство енергетики США заявило про посилення заходів для запобігання нелегального витоку американських цивільних ядерних розробок у Китай для військових цілей. Ці нові заходи національної безпеки, як уточнюється в заяві, стали результатом перегляду політики влади США через занепокоєння в зв’язку зі спробами Китаю заволодіти ядерними матеріалами, обладнанням і передовими технологіями американських компаній. “США не можуть ігнорувати можливі наслідки для національної безпеки через спроби Китаю заволодіти ядерними технологіями поза рамками встановленої співпраці між США та Китаєм”, — наводяться слова міністра енергетики Ріка Перрі.