Минюст США предъявил нескольким гражданам КНР обвинения в промышленном шпионаже

Как отмечается, речь как минимум о Чжа Жон и Чай Мэн, осуществлявших преступную деятельность от лица министерства государственной безопасности провинции Цзянсу (подразделение министерства государственной безопасности КНР) и их сообщниках-хакерах — Чжан Чжан Гуэй, Лю Чуньлян, Ма Чжици и Чжуан Сяовэй. Им вменяется в вину кража технологий для производства турбореактивных двухконтурных авиадвигателей, которые используются в пассажирских авиалайнерах американского и европейского производства.

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Отдельные обвинения в кибервзломах неназванной технологической компании со штаб-квартирой в Сан-Диего (штат Калифорния) предъявлены двум гражданам КНР Чжан Чжан Гуэй и Ли Сяо.

Как ранее информировал УНН, Министерство энергетики США заявило об усиления мер для предотвращения нелегальной утечки американских гражданских ядерных разработок в Китай для военных целей. Эти новые меры национальной безопасности, как уточняется в заявлении, стали результатом пересмотра политики властей США из-за беспокойства в связи с будто бы происходящими попытками Китая овладеть ядерными материалами, оборудованием и передовыми технологиями американских компаний. “США не могут игнорировать возможные последствия для национальной безопасности из-за попыток Китая овладеть ядерными технологиями вне рамок установленного сотрудничества между США и Китаем”, — приводятся слова министра энергетики Рика Перри.