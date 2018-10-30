Глава Пентагона рассказал о предстоящей встрече в США с министром обороны Китая

Он рассказал, что “встречался со своим коллегой в Пекине и Сингапуре 10 дней назад”. “Он будет здесь через неделю, чтобы продолжить начатый диалог”, — отметил Мэттис.

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“Я думаю, что через 50 лет нас будут больше всего помнить за то, как мы создали условия для позитивных отношений с Китаем. Мы ищем сферы, в которых можем сотрудничать, мы сотрудничаем там, где это возможно”, — сказал он, приведя в пример резолюцию ООН по КНДР. “Но мы будем противостоять им там, где должны, например, в навигации в международных водах и похожих областях”, — заявил Мэттис.

Глава Пентагона находился в КНР с 26 по 28 июня. Это был первый визит министра обороны США в Китай с 2014 года. Мэттис во время переговоров в Пекине передал своему коллеге приглашение посетить в этом году США с официальным визитом.

Как ранее информировал УНН, Министерство юстиции США предъявило обвинения в промышленном шпионаже нескольким сотрудникам разведслужб Китая, а также работающим на них лицам, занимались киберзламом, в том числе американских авиастроительных компаний.