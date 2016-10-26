Глава НАЗК про е-декларації: тривають роботи щодо більшення обчислювальної потужності серверного обладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Реєстр на порталі nazk.gov.ua не витримує величезну кількість запитів. Роботи з розширення пропускної здатності фізичних каналів зв’язку та збільшення обчислювальної потужності серверного обладнання на сьогодні виконує адміністратор системи е-декларування — Державне підприємство “Українські спеціальні системи”. Про це голова НАЗК Наталія Корчак написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Відкладати на останню хвилину. Така звичка багатьох українців сьогодні стала випробуванням для них же самих. Маю на увазі суб’єктів декларування, які в останній тиждень згадали про свій обов’язок державного службовця та відповідальність перед чинним законодавством, переконалися в тому, що ніхто скасовувати е-декларування (переносити терміни, вводити нульові декларації, як чимало хто сподівався) не буде, і розпочали вносити дані до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, — написала Н.Корчак.
Голова НАЗК додала, що реєстр на порталі nazk.gov.ua не витримує величезну кількість запитів.
“Система, яку компанія-розробник “Міранда” створила на замовлення ПРООН і яка була передана до НАЗК у липні цього року, попри численні технічні перевантаження наразі містить у сукупності майже 42 тис. декларацій. Роботи з розширення пропускної здатності фізичних каналів зв’язку та збільшення обчислювальної потужності серверного обладнання на сьогодні виконує адміністратор системи е-декларування — Державне підприємство “Українські спеціальні системи”, — додала Н.Корчак.