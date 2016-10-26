Глава НАЗК про е-декларації: тривають роботи щодо більшення обчислювальної потужності серверного обладнання

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 2352 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 11815 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32600 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61887 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75933 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144953 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206594 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193377 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213051 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197407 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 8872 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 7946 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 9754 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4468 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 9524 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 11801 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 489147 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323295 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385173 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497453 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126558 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185993 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128593 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163170 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186397 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Глава НАЗК про е-декларації: тривають роботи щодо більшення обчислювальної потужності серверного обладнання

Глава НАЗК про е-декларації: тривають роботи щодо більшення обчислювальної потужності серверного обладнання

Київ • УНН

 • 7673 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Реєстр на порталі nazk.gov.ua не витримує величезну кількість запитів. Роботи з розширення пропускної здатності фізичних каналів зв’язку та збільшення обчислювальної потужності серверного обладнання на сьогодні виконує адміністратор системи е-декларування — Державне підприємство “Українські спеціальні системи”. Про це голова НАЗК Наталія Корчак написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Відкладати на останню хвилину. Така звичка багатьох українців сьогодні стала випробуванням для них же самих. Маю на увазі суб’єктів декларування, які в останній тиждень згадали про свій обов’язок державного службовця та відповідальність перед чинним законодавством, переконалися в тому, що ніхто скасовувати е-декларування (переносити терміни, вводити нульові декларації, як чимало хто сподівався) не буде, і розпочали вносити дані до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, — написала Н.Корчак.

Голова НАЗК додала, що реєстр на порталі nazk.gov.ua не витримує величезну кількість запитів.

“Система, яку компанія-розробник “Міранда” створила на замовлення ПРООН і яка була передана до НАЗК у липні цього року, попри численні технічні перевантаження наразі містить у сукупності майже 42 тис. декларацій. Роботи з розширення пропускної здатності фізичних каналів зв’язку та збільшення обчислювальної потужності серверного обладнання на сьогодні виконує адміністратор системи е-декларування — Державне підприємство “Українські спеціальні системи”, — додала Н.Корчак.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29