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Глава НАПК о е-декларации: продолжаются работы по бувеличению вычислительной мощности серверного оборудования

Киев • УНН

 • 7673 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Регистрация на портале nazk.gov.ua не выдерживает огромное количество запросов. Работы по расширению пропускной способности физических каналов связи и увеличение вычислительной мощности серверного оборудования на сегодня выполняет администратор системы е-декларирования - Государственное предприятие "Украинские специальные системы". Об этом председатель НАПК Наталья Корчак написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Откладывать на последнюю минуту. Такая привычка многих украинцев сегодня стала испытанием для них самих. Имею в виду субъектов декларирования, которые в последнюю неделю вспомнили о своем долге государственного служащего и ответственности перед действующим законодательством, убедились в том, что никто отменять е-декларирование (переносить сроки, вводить нулевые декларации, как многие надеялись) не будет, и начали вносить данные в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - написала Н.Корчак.

Председатель НАПК добавила, что реестр на портале nazk.gov.ua не выдерживает огромное количество запросов.

"Система, которую компания-разработчик "Миранда" создала по заказу ПРООН и которая была передана в НАПК в июле этого года, несмотря на многочисленные технические перегрузки сейчас включает в совокупности почти 42 тыс. деклараций. Работы по расширению пропускной способности физических каналов связи и увеличение вычислительной мощности серверного оборудования на сегодня выполняет администратор системы е-декларирования - Государственное предприятие "Украинские специальные системы", - добавила Н.Корчак.

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