Глава МЗС Польщі: про скасування санкцій проти РФ не може бути мови
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Питання скасування санкцій Європейського Союзу проти Росії є “поза дискусією”, бо мінські порозуміння у справі завершення конфлікту не реалізовуються. Про це у понеділок, 6 лютого, у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Ситуація в Україні була однією з головних тем понеділкової зустрічі очільників дипломатії держав ЄС у Брюсселі. Спільнота висловила стурбованість загостренням конфлікту і подіями в місті Авдіївка на Донеччині, яке вже понад тиждень обстрілюють проросійські терористи.
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В.Ващиковський визнав, що в кулуарах зустрічі міністри обговорювали те, чи посилення бойових дій на Донбасі має на меті випробувати нову американську адміністрацію в США.
“Відповіді на це немає. Не виключено, що той вакуум, який утворився нині через відсутність активної політики США, можуть використовувати. Дехто вважав, що брак реакції могли використати на Близькому Сході, в Сирії. Виявилося, що Росія випробовувала ситуацію в Україні”, — сказав В.Ващиковський журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ.
За словами очільника польської дипломатії, ЄС не розглядає нині скасування санкцій проти Росії, бо порозуміння з Мінська не реалізовуються. Скасування санкцій Євросоюзом залежить від повного втілення у життя мінських угод.
“Про скасування санкцій не може бути й мови. Нині мінський процес не реалізовується, а тому ніяких підстав для скасування санкцій немає”, — наголосив В.Ващиковський.