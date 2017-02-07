Глава МИД Польши: об отмене санкций против РФ не может быть и речи
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вопрос отмены санкций Европейского Союза против России находится "вне дискуссии", потому что минские договоренности в деле завершения конфликта не реализуются. Об этом в понедельник, 6 февраля, в Брюсселе заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Ситуация в Украине была одной из главных тем понедельника встречи руководителей дипломатии государств ЕС в Брюсселе. Сообщество выразило обеспокоенность обострением конфликта и событиями в городе Авдеевка Донецкой области, который уже больше недели обстреливают пророссийские террористы.
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В.Ващиковский признал, что в кулуарах встречи министры обсуждали, действительно ли усиление боевых действий на Донбассе имеет целью испытать новую американскую администрацию в США.
"Ответа на это нет. Не исключено, что тот вакуум, который образовался сейчас из-за отсутствия активной политики США, могут использовать. Некоторые считали, что брак реакции могли использовать на Ближнем Востоке, в Сирии. Оказалось, что Россия проверяла ситуацию в Украине", - сказал В.Ващиковський журналистам после встречи министров иностранных дел.
По словам главы польской дипломатии, ЕС не рассматривает сейчас отмену санкций против России, потому что договоренности из Минска не реализуются. Отмена санкций Евросоюзом зависит от полного выполнения минских соглашений.
"Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас минский процесс не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет", - подчеркнул В.Ващиковский.