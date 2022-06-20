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Голова МЗС Німеччини: процес вступу України до ЄС - історичний момент

Голова МЗС Німеччини: процес вступу України до ЄС - історичний момент

Київ • УНН

 • 149808 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що процес вступу України до Європейського Союзу є "історичним моментом", пише УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Перед початком консультацій міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі Бербок заявила, що "треба дати зрозуміти Україні, що вона належить Європі", що стосується і Молдови.

Міністр наголосила, що перед тим, як обидві країни будуть прийняті, їх чекатиме складний процес вступу.

Додамо

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ в ЄС. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія "рекомендувала надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ".

У четвер та п'ятницю, 23 та 24 червня, країни ЄС обговорять цю рекомендацію у Брюсселі на саміті.

Нагадаємо

Перед самітом ЄС у Брюсселі Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що Україна набуде статусу кандидата на вступ до ЄС.

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