Голова МЗС Німеччини: процес вступу України до ЄС - історичний момент

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Перед початком консультацій міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі Бербок заявила, що "треба дати зрозуміти Україні, що вона належить Європі", що стосується і Молдови.

Міністр наголосила, що перед тим, як обидві країни будуть прийняті, їх чекатиме складний процес вступу.

Додамо

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ в ЄС. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія "рекомендувала надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ".

У четвер та п'ятницю, 23 та 24 червня, країни ЄС обговорять цю рекомендацію у Брюсселі на саміті.

Нагадаємо

Перед самітом ЄС у Брюсселі Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що Україна набуде статусу кандидата на вступ до ЄС.