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Глава МИД Германии: процесс вступления Украины в ЕС – исторический момент

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что процесс вступления Украины в Европейский Союз является "историческим моментом", пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Перед началом консультаций министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Бербок заявила, что "надо дать понять Украине, что она принадлежит Европе", что касается и Молдовы.

Министр подчеркнула, что перед тем, как обе страны будут приняты, их будет ждать сложный процесс вступления.

Добавим

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия "рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ".

В четверг и пятницу, 23 и 24 июня, страны ЕС обсудят эту рекомендацию в Брюсселе на саммите.

Напомним

Перед саммитом ЕС в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Украина приобретет статус кандидата на вступление в ЕС.

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