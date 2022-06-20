Голова Єврокомісії про саміт ЄС: впевнена у позитивній відповіді для України

Цитата

"Я твердо вважаю, що ми отримаємо позитивну відповідь, отримаємо підтримку, курс уже визначено", - зазначила фон дер Ляєн у неділю ввечері в ток-шоу ARD.

"Звичайно, це історичне рішення, яке зараз має ухвалити Європейська рада, але підготовка йде добре", - сказала вона, додавши: "Я впевнена".

Деталі

Фон дер Ляєн наголосила, що рішення Єврокомісії про статус кандидата України засноване на даних, фактах та підготовчій роботі, яку країна проробила за останні вісім років. "Україна зробила величезний крок уперед за останні роки", зазначила вона. Проте, з її слів, "ми хочемо бачити більше реформ".

Фон дер Ляєн сказала, що від самої країни-заявника залежить, чи буде прийом успішним і як швидко. "Усі ці країни самі тримають усе в руках, наскільки швидко йде процес, і вони мають провести необхідні реформи, вони повинні продемонструвати прихильність Європейському Союзу. Тоді процес піде швидше, це не процес, який є повністю жорстким", - додала вона.

Доповнення

17 червня Єврокомісія висловилася за офіційне висування України та Молдови кандидатами на вступ до Євросоюзу. У четвер та п'ятницю 27 країн ЄС обговорять цю рекомендацію у Брюсселі, а також заявку Грузії на членство, яка, на думку Єврокомісії, ще має досягти умов набуття статусу. У країн-членів поки що немає єдиної позиції з цього приводу. Уряд Австрії, наприклад, хоче, щоб Боснія та Герцеговина мала статус кандидата. Румунія хоче бачити Грузію до борту.