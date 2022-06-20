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Глава Еврокомиссии о саммите ЕС: уверена в положительном ответе для Украины

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Незадолго до саммита Европейского Союза в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Украина приобретет статус кандидата на вступление в ЕС, пишет УНН со ссылкой на FOCUS Online.

Цитата

"Я твердо считаю, что мы получим утвердительный ответ, получим поддержку, курс уже задан", - отметила фон дер Ляйен в воскресенье вечером в ток-шоу ARD.

"Конечно, это историческое решение, которое сейчас должен принять Европейский совет, но подготовка идет хорошо", – сказала она, добавив: "Я уверена".

Детали

Фон дер Ляйен подчеркнула, что решение Еврокомиссии о статусе кандидата Украины основано на данных, фактах и ​​подготовительной работе, которую страна проделала за последние восемь лет. "Украина сделала огромный шаг вперед в последние годы", отметила она. Однако, по ее словам, "мы хотим видеть больше реформ".

Фон дер Ляйен сказала, что от самой страны-заявителя зависит, будет ли прием успешным и как быстро. "Все эти страны сами держат в своих руках, насколько быстро идет процесс, и они должны провести необходимые реформы, они должны продемонстрировать приверженность Европейскому Союзу. Тогда процесс пойдет скорее, это не процесс, который полностью жесткий", - добавила она. 

Дополнение

17 июня Еврокомиссия высказалась за официальное выдвижение Украины и Молдовы кандидатами на вступление в Евросоюз. В четверг и пятницу 27 стран ЕС обсудят эту рекомендацию в Брюсселе, а также заявку Грузии на членство, которая, по мнению Еврокомиссии, еще должна достичь условий получения статуса. У стран-членов пока нет единой позиции на этот счет. Правительство Австрии, например, хочет, чтобы у Боснии и Герцеговины был статус кандидата. Румыния хочет видеть Грузию на борту.

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