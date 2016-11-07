Гідрометцентр: на більшій частині України пройдуть місцями сильні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 7. листопада. УНН. В Україні 7 листопада синоптики прогнозують дощову погоду, на заході опади будуть сильними, повідомляє УНН з посиланням на Гідрометцентр.
“7 листопада вночі на більшій частині території країни, вдень у західних, Житомирській та Київській областях часом дощі; у західних областях місцями сильні, в Карпатах та на Закарпатті дуже сильні дощі ”, — йдеться у повідомленні.
Прогнозують південний, південно-західний вітри, швидкістю 7-12 м/с. Можливі пориви швидкістю15-20 м/с.
На високогір’ї Карпат швидкість поривів вітру сягатиме 30-35 м/с.
Температура вдень становитиме 11-16°, на крайньому заході 5-10° тепла.