Гидрометцентр: на большей части Украины пройдут местами сильные дожди

"7 ноября ночью на большей части территории страны, днем ​​в западных, Житомирской и Киевской областях временами дожди; в западных областях местами сильные, в Карпатах и ​​на Закарпатье очень сильные дожди", - говорится в сообщении.

Прогнозируют южный, юго-западный ветер, скоростью 7-12 м/с. Возможны порывы скоростью до 20 м/с.

На высокогорье Карпат скорость порывов ветра достигнет 30-35 м/с.

Температура днем ​​11-16°, на крайнем западе 5-10° тепла.