Гидрометцентр: на большей части Украины пройдут местами сильные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 7. ноября. УНН. В Украине 7 ноября синоптики прогнозируют дождливую погоду, на западе осадки будут сильными, сообщает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
"7 ноября ночью на большей части территории страны, днем в западных, Житомирской и Киевской областях временами дожди; в западных областях местами сильные, в Карпатах и на Закарпатье очень сильные дожди", - говорится в сообщении.
Прогнозируют южный, юго-западный ветер, скоростью 7-12 м/с. Возможны порывы скоростью до 20 м/с.
На высокогорье Карпат скорость порывов ветра достигнет 30-35 м/с.
Температура днем 11-16°, на крайнем западе 5-10° тепла.