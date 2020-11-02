Гетманцев: зараз буде вирішуватися, чи буде законопроект Зеленського про КСУ в порядку денному ВР

“Думаю, зараз буде вирішуватися питання, чи буде цей законопроект (законопроект Зеленського щодо КСУ — ред.) в порядку денному і чи будемо ми його розглядати”, — сказав Гетманцев.

На запитання, чи є законопроект конституційним, Гетманцев відповів: “Це складне питання, це складне теоретичне питання, це складне правове питання. Ми з вами зіткнулися з такою неоднозначною проблемою, яку потрібно розділити на дві складові: перше, це саме рішення Конституційного Суду, яке було прийнято, і, вочевидь, воно викликає дуже багато запитань,.. адже були саме процедурні порушення саме тому, що судді прийняли рішення відносно себе, чим порушили фундаментальний принцип верховенства права”.

За його словами, вони заблокували роботу антикорупційної системи.

“Якщо оцінювати це рішення, як з правової точки зору, так і з точки зору політичної, воно викликає багато запитань. Тому дія Президента про внесення такого закону, з таким змістом, до Верховної Ради — це дуже сильний вчинок...” — розповів Гетманцев.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.