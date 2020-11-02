Гетманцев: сейчас будет решаться, будет ли законопроект Зеленского о КСУ в повестке дня ВР

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что сейчас будет решаться вопрос, будет ли законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ в повестке дня Верховной Рады. Об этом он рассказал журналистам перед заседание Согласительного совета ВР в понедельник, 2 ноября, передает корреспондент УНН.