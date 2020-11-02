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Гетманцев: сейчас будет решаться, будет ли законопроект Зеленского о КСУ в повестке дня ВР

Гетманцев: сейчас будет решаться, будет ли законопроект Зеленского о КСУ в повестке дня ВР

Киев  •  УНН

 • 10258 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что сейчас будет решаться вопрос, будет ли законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ в повестке дня Верховной Рады. Об этом он рассказал журналистам перед заседание Согласительного совета ВР в понедельник, 2 ноября, передает корреспондент УНН.

"Думаю, сейчас будет решаться вопрос, будет ли этот законопроект (законопроект Зеленского по КСУ - ред.) в повестке дня и будем ли мы его рассматривать", - сказал Гетманцев.

На вопрос, является ли законопроект конституционным, Гетманцев ответил: "Это сложный вопрос, это сложный теоретический вопрос, это сложный правовой вопрос. Мы с вами столкнулись с такой неоднозначной проблемой, которую нужно разделить на две составляющие: первое, это самое решение Конституционного Суда, которое было принято, и, очевидно, оно вызывает очень много вопросов,.. ведь были именно процедурные нарушения именно потому, что судьи приняли решение относительно себя, чем нарушили фундаментальный принцип верховенства права".

По его словам, они заблокировали работу антикоррупционной системы.

"Если оценивать это решение, как с правовой точки зрения, так и с точки зрения политической, оно вызывает много вопросов. Поэтому действие Президента о внесении такого закона, с таким содержанием, в Верховную Раду - это очень сильный поступок..." - рассказал Гетманцев.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план , направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали , которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал Назка безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект , которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Украинские Национальные Новости

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