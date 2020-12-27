Гетманцев: у ВРУ розробили проєкт закону про підтримку виробництва промислового обладнання в Україні

“Ми на сьогодні вже розробили законопроєкт на нашому саме комітеті, спрямований саме на підтримку, от якраз тут за рахунок зниженої ставки ПДВ, виробництва обладнання в Україні. Бо нам необхідне обладнання. Ввезення обладнання з-за кордону, яке не виробляється в Україні, і виробництво, реалізація обладнання тут. Бо у нас від 60% до 80% зношення основних засобів. Ми не конкуруємо з усією Європою зараз. З Білоруссю ми не конкуруємо. Бо у нас таке зношення основних засобів. Ми вже ухвалили норму про прискорену амортизацію, коли вартість основного засобу, що придбав підприємець, він може списати за два роки, а не чекати 10 років, як це було раніше”, — розповів Гетманцев.

Він визнав, що “в проєкті бюджету на 2021 рік не так багато є програм, які спрямовані саме на розвиток промисловості”.

“І це було одним із наших як Верховної Ради зауважень до проєкту цього бюджету”, — додав він.

В липні у Верховній Раді був ухвалений в першому читанні законопроєкт про зміни до закону “Про публічні закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості, який серед іншого, передбачає, що у публічних закупівлях хоча б частина товару має бути вироблена в Україні.

В пояснювальній записці до законопроєкту вказувалось, що за підсумками 2019 року виробництво промислової продукції в Україні знизилось на 1,9% до попереднього року. “Негативна тенденція продовжилась у 2020 році — за підсумками січня — квітня 2020 року виробництво скоротилось на 7,9% до аналогічного періоду попереднього року. Якщо така динаміка збережеться до кінця року, то забезпечити обсяги виробництва рівня 2019 року буде можливо лише наприкінці 2023 року”, вказували ініціатори законопроєкту.