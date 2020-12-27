Гетманцев: в ВРУ разработали проект закона о поддержке производства промышленного оборудования в Украине

“Мы сегодня уже разработали законопроект на нашем именно комитете, направлен именно на поддержку, вот как раз здесь за счет пониженной ставки НДС, производства оборудования в Украине. Потому что нам необходимое оборудование. Ввоз оборудования из-за рубежа, которое не производится в Украине, и производство, реализация оборудования здесь. Потому что у нас от 60% до 80% износа основных средств. Мы не конкурируем со всей Европой сейчас. С Белоруссией мы не конкурируем. Потому что у нас такой износ основных средств. Мы уже приняли норму об ускоренной амортизации, когда стоимость основного средства, которое приобрел предприниматель, он может списать за два года, а не ждать 10 лет, как это было раньше”, — рассказал Гетманцев.

Он признал, что “в проект бюджета на 2021 год не так много есть программ, которые направлены именно на развитие промышленности”.

“И это было одним из наших, как Верховной Рады, замечаний к проекту этого бюджета”, — добавил он.

В июле в Верховной Раде был принят в первом чтении законопроект об изменениях в закон “О публичных закупках” по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности, который среди прочего, предусматривает, что в публичных закупках хотя бы часть товара должна быть произведена в Украине.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что по итогам 2019 года производство промышленной продукции в Украине снизилось на 1,9% к предыдущему году. “Негативная тенденция продолжилась в 2020 году — по итогам января — апреля 2020 года производство сократилось на 7,9% к аналогичному периоду предыдущего года. Если такая динамика сохранится до конца года, то обеспечить объемы производства уровня 2019 будет возможно лишь в конце 2023 года”, указывали инициаторы законопроекта.