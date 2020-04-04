Геращенко розповів про основне завдання правоохоронців в рамках карантину в Україні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Основою у роботі правоохоронців в рамках карантину є профілактика. Про це заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив під час відеоселекторної наради за участю голови Нацполіції України Ігорем Клименко із керівництвом регіональних підрозділів поліції 3 квітня, передає УНН.

“Ми багато зусиль витрачаємо на те, аби пояснити кожному, чому важливо дотримуватися тимчасових обмежень. І вже не раз наголошували: наше завдання — не покарати правопорушника, а попередити правопорушення. Але є люди, які вперто ігнорують вимоги Уряду і лікарів. Наголошую: злісні порушники несуть адміністративну відповідальність, і про суми накладених штрафів повинні знати всі. Це теж свого роду профілактика. Так працюють поліцейські в усіх країнах. Для прикладу, у Франції станом на 1 квітня складено 358 тисяч адміністративних протоколів за порушення режиму карантину”, — сказав Геращенко.

Нагадаємо, очільник Нацполіції Ігор Клименко раніше зауважив, що складати адмінпротоколи щодо порушення карантину можуть не тільки правоохоронці.

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Нагадаємо, станом на вечір 3 квітня в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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