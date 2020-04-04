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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60322 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70276 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Геращенко рассказал об основной задаче правоохранителей в рамках карантина в Украине

Геращенко рассказал об основной задаче правоохранителей в рамках карантина в Украине

Киев  •  УНН

 • 13249 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Основой в работе правоохранителей в рамках карантина является профилактика. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил во время видеоселекторного совещания с участием председателя Нацполиции Украины Игорем Клименко с руководством региональных подразделений полиции 3 апреля, передает УНН.

“Мы много усилий тратим на то, чтобы объяснить каждому, почему важно соблюдать временные ограничения. И уже не раз отмечали: наша задача — не наказать правонарушителя, а предупредить правонарушение. Но есть люди, которые упорно игнорируют требования Правительства и врачей. Подчеркиваю: злостные нарушители несут административную ответственность, и о суммах наложенных штрафов должны знать все. Это тоже своего рода профилактика. Так работают полицейские во всех странах. Например, во Франции по состоянию на 1 апреля составлено 358 тыс. административных протоколов за нарушение режима карантина”, — сказал Геращенко.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко ранее отметил, что составлять админпротоколы о нарушении карантина могут не только правоохранители.

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Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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