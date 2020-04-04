Геращенко рассказал об основной задаче правоохранителей в рамках карантина в Украине

“Мы много усилий тратим на то, чтобы объяснить каждому, почему важно соблюдать временные ограничения. И уже не раз отмечали: наша задача — не наказать правонарушителя, а предупредить правонарушение. Но есть люди, которые упорно игнорируют требования Правительства и врачей. Подчеркиваю: злостные нарушители несут административную ответственность, и о суммах наложенных штрафов должны знать все. Это тоже своего рода профилактика. Так работают полицейские во всех странах. Например, во Франции по состоянию на 1 апреля составлено 358 тыс. административных протоколов за нарушение режима карантина”, — сказал Геращенко.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко ранее отметил, что составлять админпротоколы о нарушении карантина могут не только правоохранители.

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Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.