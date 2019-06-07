Геращенко розповіла, коли парламент зможе прийняти запропоновані Зеленським законопроекти

КИЇВ. 7 червня. УНН. Верховна Рада України зможе розглянути законопроекти, які пропонує президент Володимир Зеленський, після того, як приймуть виборчий кодекс. Про це повідомила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко під час телепрограми "Право на владу", передає УНН.