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Геращенко розповіла, коли парламент зможе прийняти запропоновані Зеленським законопроекти

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Верховна Рада України зможе розглянути законопроекти, які пропонує президент Володимир Зеленський, після того, як приймуть виборчий кодекс. Про це повідомила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко під час телепрограми "Право на владу", передає УНН.

"Зокрема, закон про імпічмент і закон про незаконне збагачення - вони внесені до порядку денного і ці закони будуть проголосовані відразу після виборчого кодексу ще на цій сесії" - заявила перший віце-спікер ВРУ.

Геращенко сподівається, що ці законопроекти будуть винесені на голосування в парламенті ще в липні.

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Вона додала, що парламент рухається в повній відповідності з регламентом ВРУ щодо тих законопроектів, які були подані Президентом України.

Нагадаємо, 6 червня народні депутати України включили до порядку денного сесії Верховної Ради законопроект №10110-Д щодо незаконного збагачення. Водночас, для включення до порядку денного відповідного президентського проекту закону №10110 щодо відповідальності за незаконне збагачення не знайшлось достатньої кількості голосів парламентарів.

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