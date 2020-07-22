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19 березня, 18:42 • 93790 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 134197 перегляди

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19 березня, 14:10 • 114238 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 128671 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
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Геращенко пояснив, навіщо підірвали світлошумову гранату під час звільнення заручників у Луцьку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Світлошумова граната під час звільнення заручників у Луцьку була підірвана через можливу наявність зброї під одягом терориста Максима Кривоша. Про це повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

"Не було відомо, чи не збиралася ця людина підірвати гранату або вчинити будь-які інші дії. Під одягом у нього могла бути ще зброя, яку було б не видно "диванним експертам" на відстані. Тому було прийнято рішення психологічно подавити волю злочинця. У тому числі через постріли та шумові ефекти", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, затриманого Максима Кривоша, який тримав заручників у Луцьку, відправлять на психологічну експертизу.

Як повідомлялося, у Максима Кривоша, який у вівторок захопив заручників у центрі Луцька, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.

Як повідомлялося, правоохоронці у результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок у Луцьку захопив автобус з людьми. СБУ повідомило про 13 заручників, яких звільнили з полону терориста.

Як повідомлялося в УНН, за даними поліції, 21 липня зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

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