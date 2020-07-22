Геращенко пояснив, навіщо підірвали світлошумову гранату під час звільнення заручників у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Світлошумова граната під час звільнення заручників у Луцьку була підірвана через можливу наявність зброї під одягом терориста Максима Кривоша. Про це повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
"Не було відомо, чи не збиралася ця людина підірвати гранату або вчинити будь-які інші дії. Під одягом у нього могла бути ще зброя, яку було б не видно "диванним експертам" на відстані. Тому було прийнято рішення психологічно подавити волю злочинця. У тому числі через постріли та шумові ефекти", - сказав Геращенко.
Нагадаємо, затриманого Максима Кривоша, який тримав заручників у Луцьку, відправлять на психологічну експертизу.
Як повідомлялося, у Максима Кривоша, який у вівторок захопив заручників у центрі Луцька, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.
Як повідомлялося, правоохоронці у результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок у Луцьку захопив автобус з людьми. СБУ повідомило про 13 заручників, яких звільнили з полону терориста.
Як повідомлялося в УНН, за даними поліції, 21 липня зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.