Геращенко объяснил, зачем взорвали светошумовую гранату во время освобождения заложников в Луцке

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 15689 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100477 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105361 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131723 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110010 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130346 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101897 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104386 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102039 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Геращенко объяснил, зачем взорвали светошумовую гранату во время освобождения заложников в Луцке

Геращенко объяснил, зачем взорвали светошумовую гранату во время освобождения заложников в Луцке

Киев  •  УНН

 • 19288 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Светошумовая граната во время освобождения заложников в Луцке была подорвана из-за возможного наличия оружия под одеждой террориста Максима Кривоша. Об этом сообщил в эфире "Завтрака с 1+1" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Не было известно, не собирался ли этот человек взорвать гранату или совершить любые другие действия. Под одеждой у него могло быть еще оружие, которое было бы не видно "диванным экспертам" на расстоянии. Поэтому было принято решение психологически подавить волю преступника. В том числе выстрелами и шумовыми эффектами", - сказал Геращенко.

Напомним, задержанного Максима Кривоша, который удерживал заложников в Луцке, отправят на психологическую экспертизу.

Как сообщалось, в Максима Кривоша, который во вторник захватил заложников в центре Луцка, был при себе пистолет, автомат и боевая граната.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. СБУ сообщило о 13 заложниках, которых освободили из плена террориста.

Как сообщалось в УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

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