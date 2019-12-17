Геокадастр заповнений на 73% - Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні геокадастр заповнений на 73%. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Фермер буде захищений. А геокадастр — готовий до запуску ринку землі. На сьогодні, заповнення Геокадастру — 73%”, — написав Тимофій Милованов.
Він також зазначив, що для запуску ринку землі не потрібне стовідсоткове заповнення.
“Ні, в багатьох країнах, що мають ринок, заповнення є близько 80%. Для функціонування ринку землі потрібне заповнення тими землями, які будуть купувати. Тобто, власник, який хоче продати землю, має внести свою ділянку в кадастр. Технічно — це легко. А політичну легкість ми забезпечимо через перезавантаження кадрів кадастру, яке відбувається зараз”, — додав Тимофій Милованов.
Нагадаємо, до 1 січня вся державна сільгоспземля буде внесена в Державний земельний кадастр.