До 1 січня вся державна сільгоспземля буде внесена в Державний земельний кадастр
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру планує внести дані про всі сільськогосподарські землі до кадастру до 1 січня. Про це під час пресмарафону щодо земельної реформи сказав голова Держгеокадастру Денис Башлик, передає кореспондент УНН.
"Дуже часто закидують, що потрібно зробити інвентаризацію державних с/г земель – тільки в цьому році було проведено, проінвентаризовано 1 млн га державних с/г земель. До 1 січня 2020 року, відповідно до планів, вся державна с/г земля буде внесена в Державний земельний кадастр. Буде проінвентаризовано все. У нас буде час до запуску ринку, і це побоювання буде ліквідовано", - сказав Башлик.
Нагадамо, Мінекономіки планує відібрати у Держгеокадастру право розпоряджатися землею і передати його органам місцевої влади.