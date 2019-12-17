До 1 января вся государственная сельхозземля будет внесена в Государственный земельный кадастр

"Очень часто вменяют, что нужно сделать инвентаризацию государственных с/х земель - только в этом году было проведено, проинвентаризовано 1 млн га государственных с/х земель. До 1 января 2020 года, согласно планам, вся государственная с/х земля будет внесена в Государственный земельный кадастр. Будет проинвентаризовано все. У нас будет время до запуска рынка, и эти опасения будут ликвидированны", - сказал Башлык.

Напомним, Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам власти.