Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 32 750 окупантів та 1440 ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 32 750 осіб, 1440 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1440 (+6),
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- бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25),
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- артилерійських систем – 722 (+1),
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- РСЗВ - 230 (+1),
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- засобів ППО - 97 (+0),
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- літаків – 213 (+0),
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- гелікоптерів – 179 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),
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- крилатих ракет - 129 (+4),
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- кораблів/катерів - 13 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12),
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- спецтехніки - 55 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
За даними Генштабу, українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці, бойові дії тривають.