Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 32 750 окупантів та 1440 ворожих танків

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становили:



особового складу - близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1440 (+6),



бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25),



артилерійських систем – 722 (+1),



РСЗВ - 230 (+1),



засобів ППО - 97 (+0),



літаків – 213 (+0),



гелікоптерів – 179 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),



крилатих ракет - 129 (+4),



кораблів/катерів - 13 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12),



спецтехніки - 55 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

За даними Генштабу, українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці, бойові дії тривають.