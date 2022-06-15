Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 32 750 оккупантов и 1440 вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 32 750 человек, 1440 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 32 750 (+250) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1440 (+6),
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- боевых бронированных машин – 3528 (+25),
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- артиллерийских систем – 722 (+1),
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- РСЗВ – 230 (+1),
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- средств ПВО – 97 (+0),
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- самолетов – 213 (+0),
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- вертолетов – 179 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
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- крылатых ракет – 129 (+4),
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- кораблей/катеров – 13 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),
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- спецтехники – 55 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
По данным Генштаба, украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются.