Генштаб: ворог зосереджує основні сили на продовженні наступу на Слов’янськ. Завдав авіаудару неподалік Кам’янського
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У своєму ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Завдав авіаудару неподалік Кам’янського. Про це інформує УНН.
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Розпочалася 112 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сопич, Баранівка, Уланове та Бачівськ Сумської області. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Серединої Буди на Сумщині.
На Харківському напрямку підрозділи противника, за підтримки вертольотів армійської авіації, намагалися не допустити подальшого просування наших військ до державного кордону. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка. Завдав авіаудару неподалік Мосьпанового. Тривають бої в районі населеного пункту Рубіжне.
На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають.
На Донецькому напрямку ворог цинічно обстріляв з артилерії населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам’янські Дачі.
На Лиманському напрямку окупанти активних дій не вели. Здійснли артилерійські обстріли цивільної інфраструктури неподалік Сидорового, Маяків та Закітного.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.
Українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противнка у Сєверодонецьку та Тошківці, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли наших позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки. Наступ противника, завдяки діям наших воїнів, у районі Миколіївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов.
Противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Веде штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають.
На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Іль’їнка, Мар’їнка, Антонівка, Червоне та Новосілка. Завдав авіаудару неподалік Кам’янського.
На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв населені пункти Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве. Завдав авіаудару поблизу Князівки.
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