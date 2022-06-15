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Генштаб: враг сосредотачивает основные силы на продолжении наступления на Словянск. Нанес авиаудара неподалеку от Каменского.

Генштаб: враг сосредотачивает основные силы на продолжении наступления на Словянск. Нанес авиаудара неподалеку от Каменского.

Киев • УНН

 • 147485 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В своем утреннем своде Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия противник сосредотачивается на продолжении наступления на Словянск. Нанес авиаудару неподалеку от Камянского. Об этом информирует УНН.

Подробности

Начались 112 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА вблизи Серединой Буды Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения противника, при поддержке вертолетов армейской авиации, пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Нанес авиаудара неподалеку от Мосьпанового. Продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.

На Словянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления на Словянск. Совершал артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка. Нанес авиаудару вблизи Гусаровки. Штурмовые действия в районах населённых пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении враг цинично обстрелял из артиллерии населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не вели. Осуществили артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Сидорового, Маяков и Закотного.

На Северодонецком направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы.

Украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел артобстрелы наших позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки. Наступление противника благодаря действиям наших воинов в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел.

Противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьенка, Антоновка, Красное и Новоселко. Нанес авиаудару неподалеку от Камянского.

На Южнобужском направлении враг обстрелял населенные пункты Тополино, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Нанес авиаудару вблизи Княжевки.

Напомним

В Черном море флот россии держит на поготове уже 20 крылатых ракет, создающих угрозу ракетной атаки с моря.

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