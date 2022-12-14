Генштаб ЗСУ: знищено приблизно 96 тисяч окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили приблизно 96 тисяч окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на фейсбук-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 14.12 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 96 000 (+740) осіб,
• танків ‒ 2970 (+4) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5937 (+7) од,
• артилерійських систем – 1931 (+0) од,
• РСЗВ – 404 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
• літаків – 281 (+0) од,
• гелікоптерів – 264 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0),
• крилаті ракети ‒ 592 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13) од,
• спеціальна техніка ‒ 171 (+1).