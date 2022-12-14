Генштаб ВСУ: уничтожено около 96 тысяч оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили около 96 тысяч оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фейсбук-страницу Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 14.12 ориентировочно такие:
• личного состава – около 96 000 (+740) человек,
• танков ‒ 2970 (+4) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5937 (+7) ед,
• артиллерийских систем –1931 (+0) ед,
• РСЗВ –404 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
• самолетов – 281 (+0) ед,
• вертолетов – 264 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня –1617(+0),
• крылатые ракеты – 592(+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4562 (+13) ед,
• специальная техника – 171 (+1).