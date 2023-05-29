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Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 207 тисяч

Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 207 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 207 030 осіб, 3801 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 29.05.2023 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3801 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 7467 (+11),
  • артилерійських систем – 3435 (+10),
  • РСЗВ – 575 (+1),
  • засобів ППО ‒ 331 (+2),
  • літаків – 313 (+0),
  • гелікоптерів – 298 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61),
  • крилатих ракет ‒ 1056 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15),
  • спеціальної техніки ‒ 453 (+2).

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів.

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