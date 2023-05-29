Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 207 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 207 030 осіб, 3801 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 29.05.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3801 (+4),
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- бойових броньованих машин ‒ 7467 (+11),
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- артилерійських систем – 3435 (+10),
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- РСЗВ – 575 (+1),
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- засобів ППО ‒ 331 (+2),
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- літаків – 313 (+0),
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- гелікоптерів – 298 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61),
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- крилатих ракет ‒ 1056 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15),
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- спеціальної техніки ‒ 453 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів.