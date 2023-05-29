Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 207 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 207 030 человек, 3801 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 29.05.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 207 030 (+430) человек ликвидировано,
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- танков - 3801 (+4),
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- боевых бронированных машин - 7467 (+11),
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- артиллерийских систем – 3435 (+10),
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- РСЗВ – 575 (+1),
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- средств ПВО - 331 (+2),
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- самолетов – 313 (+0),
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- вертолетов – 298 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3054 (+61),
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- крылатых ракет - 1056 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6207 (+15),
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- специальной техники - 453 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.