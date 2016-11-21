Генсек ООН засудив авіаудари і обстріли в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив авіаудари і мінометний обстріл в сирійському місті Алеппо і однойменної провінції, які призвели до загибелі безлічі мирних жителів. У заяві глава всесвітньої організації закликав учасників конфлікту негайно припинити подібні напади, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Пан Гі Мун жорстко висловився щодо невибіркових обстрілів західній частині міста, що здійснюються бойовиками, а також інших населених пунктів провінції Алеппо, в тому числі “напади на школи, в результаті яких, як стверджується, загинули кілька дітей”.
Генеральний секретар нагадав всім сторонам конфлікту про те, що цілеспрямовані напади на мирних жителів і цивільну інфраструктуру є військовим злочином. Він закликає всі сторони негайно припинити подібні атаки. Пан Гі Мун закликав учасників бойових дій забезпечити свободу переміщення людей і створити умови для доставки гуманітарної допомоги в Алеппо після того, як на складах ООН у східній частині міста закінчилися запаси продовольства.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муалем заявив, що Дамаск не може погодитися на пропозицію ООН щодо надання східному Алеппо статусу автнономної зони. Спецпредставник організації з питань Сирії Стаффан де Містура раніше запропонував проголосити східну частину Алеппо, утримувану опонентами президента Башара Асада, самоврядною територією.