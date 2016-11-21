Генсек ООН осудил авиаудары и обстрелы в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил авиаудары и минометный обстрел в сирийском городе Алеппо и одноименной провинции, которые привели к гибели множества мирных жителей. В заявлении глава всемирной организации призвал участников конфликта немедленно прекратить подобные нападения, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Пан Ги Мун жестко высказался о неизбирательных обстрелах западной части города, которые осуществляются боевиками, а также других населенных пунктов провинции Алеппо, в том числе "нападения на школы, в результате которых, как утверждается, погибли несколько детей".
Генеральный секретарь напомнил всем сторонам конфликта о том, что целенаправленные нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру является военным преступлением. Он призывает все стороны немедленно прекратить подобные атаки. Пан Ги Мун призвал участников боевых действий обеспечить свободу перемещения людей и создать условия для доставки гуманитарной помощи в Алеппо после того, как на складах ООН в восточной части города закончились запасы продовольствия.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем заявил, что Дамаск не может согласиться на предложение ООН о предоставлении восточному Алеппо статуса автнономной зоны . Спецпредставитель организации по Сирии Эндрю де Мистура ранее предложил провозгласить восточную часть Алеппо, удерживаемую оппонентами президента Башара Асада, самоуправляющейся территорией.