Генсек ООН закликав виконувати нові домовленості ТКГ щодо режиму тиші на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав мирні кроки у врегулювані конфлікту на Донбасі та закликав сторони дотримуватися останні домовленості Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у питанні додаткових заходів посилення режиму тиші на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву речника Генсека ООН Стефана Дюжарріка.
“Генеральний секретар приймає до відома домовленість, досягнуту в ході вчорашнього засідання ТКГ щодо додаткових заходів, спрямованих на забезпечення всеосяжного, стійкого і необмеженого припинення вогню на сході України. Він закликає всі сторони повністю дотримуватись узгоджених умов та зосередити зусилля на захисті цивільного населення, яке, як і раніше, найбільше страждає від бойових дій”, — йдеться у заяві Генсека ООН.
Гутерріш закликав всі зацікавлені сторони “вжити необхідних заходів, щоб забезпечити новий імпульс триваючим мирним зусиллям „Нормандської четвірки“, Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ”.
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Зокрема, він закликав полегшити гуманітарний доступ вздовж лінії зіткнення та створення умов, що сприятимуть прогресу в здійсненні Мінських угод відповідно до резолюції 2202 (2015) Ради Безпеки ООН.
Нагадаємо, напередодні в Офісі Президента України заявили про прорив у Мінському процесі. Очікується, що з 27 липня на Донбасі запроваджується повне припинення вогню.
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