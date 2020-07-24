Генсек ООН призвал выполнять новые договоренности ТКГ касательно режима тишины на Донбассе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 15367 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100454 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105337 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131687 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109999 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130328 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101896 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104386 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102039 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Генсек ООН призвал выполнять новые договоренности ТКГ касательно режима тишины на Донбассе

Генсек ООН призвал выполнять новые договоренности ТКГ касательно режима тишины на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 13161 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал мирные шаги в урегулированы конфликта на Донбассе и призвал стороны соблюдать последние договоренности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в вопросе дополнительных мер усиления режима тишины на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

“Генеральный секретарь принимает к сведению договоренность, достигнутую в ходе вчерашнего заседания ТКГ о дополнительных мерах, направленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня на востоке Украины. Он призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданского населения, которое по-прежнему больше всего страдает от боевых действий”, — говорится в заявлении генсека ООН.

Гутерриш призвал все заинтересованные стороны “принять необходимые меры, чтобы обеспечить новый импульс продолжающимся мирным усилиям „Нормандской четверки“, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС приветствовали согласованные ТКГ меры по усилению режима тишины на Донбассе

В частности, он призвал облегчить гуманитарный доступ вдоль линии соприкосновения и создание условий, способствующих прогрессу в осуществлении Минских соглашений в соответствии с резолюцией 2202 (2015) Совета Безопасности ООН.

Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.

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